ForceDrop промокод — специализированный набор букв или символов, который позволяет вам получить бонус к пополнению или целый предмет. Также стоит отметить, что некоторые forcedrop промокоды могут действовать ограниченный промежуток времени, но наши промокоды можно использовать не ограниченное количество раз.
Если вкратце — то forcedrop промокод, это специализированный код либо от самих разработчиков, либо от их партнеров, либо от тех, кто каким-то образом получил доступ к системе и на основе ее алгоритмов создал свои промокоды форс дроп, которые игра будет принимать как уже известную ей задачу с последующим вознаграждением игрока.
Есть несколько видов промокодов, которые можно применять как в играх, так и на других площадках:
Общественные. Их может прийти и использовать любой посетитель нашего сайта. Они зачастую очень хорошо заходят для новых клиентов и для тех, кто не был давно на сайте. Это позволяет повысить активность и привлечь внимание не только к самой игре, но и даже к новым акциям и новым скинам, которые к примеру будут доступны для выбивания лишь ограниченный срок.
Частные промокоды. Обычно они для хороших игроков, для своей узкой аудитории, которым компания сама решила выдать промокоды форс дропи привлечь за счет них аудиторию к своему продукту или сайту. То есть вскользь показать уникальный скрин и написать, что вы можете такой получить на нашем сайте. Еще их называют партнерские forcedrop промокоды.
Ограниченные. Как правило такие коды можно использовать только 1 раз на один аккаунт и с определенным ограничением по времени. Это могут быть ка аукционные, так и как извинение от платформы за то, что лег сервер в момент применения кода, за тех. работы в пиковую активность и проч.
Если очень хорошо разобраться зачем все таки людям нужны forcedrop промокод — то можно отметить, что в игровой индустрии это широкий спектр преимуществ. Это могут быть не только пробные премиум подписки и получение определенных видов оружия, это могут быть и лимитированные подарки или очень дорогие скины, которые больше никак нельзя будет получить.
Также стоит отметить, что только для нас, обычных пользователей forcedrop промокод это всего лишь подарок от разработчиков игры, а для их создателей это мощный инструмент цифровой экономики, при помощи которого можно не только вновь вернуть высокий онлайн, но и даже стимулировать покупки за реальные деньги.
В первую очередь это позволяет узнать информацию о том, с каких площадок пришли пользователи и даже какие именно forcedrop промокод они применили, что позволяет отслеживать активность сайта, где они были предоставлены. Также такая стратегия позволить грамотно рекламировать ресурс с промокодами, чтобы туда пришло еще больше пользователей и разработчики были заинтересованы в том, чтобы добавить их еще больше, проводить лимитированные акции и разрабатывать уникальные предметы.
Также стоит отметить то, что преимущество промо-кода заключается в том, что он дает получить какую-то вещь в игре абсолютно бесплатно или например при совершении покупки. Это позволяет оценить, насколько пользователи ценят труд разработчиков и готовы ли их поддерживать покупками или пришли в игру только из-за возможности постоянно использовать промокоды форс дроп.